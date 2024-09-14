MLB／遊騎兵強投回歸！狄葛隆復出3.2局無失分 薛則明掛帥先發

遊騎兵2大王牌都要回歸了！塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天迎來本季首戰，對上水手主投3.2局飆4K無失分，小試身手繳出優質表現，老將薛則（Max Scherzer）則是明天重返大聯盟，預計將掛帥先發出戰。

上賽季簽下5年1.85億美元（約新台幣57億元）大約的狄葛隆，去年出戰6場先發就受傷，並在同年6月進行韌帶置換手術（TJ手術），直到14日才重新站上睽違504天的大聯盟投手丘。他也不負眾望上演優質好投，3.2局送出4張老K，被敲4安無失分，最快球速達98.7英哩（158.8公里）。

不過這場復出戰卻被水手少主「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）三分砲攪局，最終4：5遊騎兵吞敗，系列賽被扳成1：1平手。

老將薛則明天重返大聯盟，預計將掛帥先發出戰。 路透社

另一位強投薛則去年12月接受背部手術，直到今年6月才重返賽場。不料投了8場先發之後，再度因右肩不適和右臂神經痛進入傷兵名單。所幸恢復狀況良好，明天就能夠回歸。

薛則表示以往每年至少都能擔任30場以上的先發，但今年卻受傷病影響先發次數令人失望，且生涯從來沒有這麼長時間待在傷兵名單內，感到非常厭倦。

這次復出，薛則希望證明自己已經克服1年多的傷病問題，現在他只需要好好管理手臂狀況，「我正專注在自己應該要做的事情上，回到大聯盟，保持健康病繼續擔任先發。」