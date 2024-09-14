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MLB／道奇王牌葛拉斯諾傷勢恢復狀況差 回歸之路恐再推遲

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇葛拉斯諾傷勢恢復狀況不如預期，回歸之路恐將推遲。 路透社
道奇葛拉斯諾傷勢恢復狀況不如預期，回歸之路恐將推遲。 路透社

道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）再掛病號，17日因右手肘肌腱炎本季第2度進入傷兵名單，且總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示他在練投時手臂不適，復出之路恐將推遲。

葛拉斯諾原先估計在18日對上紅雀的比賽中復出，不過賽前卻傳出因右手肘肌腱炎進入15天傷病名單，且復健程度不如預期。原本今天要進行模擬比賽，但他在牛棚練投一段時間後就感到不適。

30歲的葛拉斯諾在今年以5年1.35億美元（約43億新台幣）延長合約轉戰道奇，本季先發22場戰績9勝6敗、主投134局創生涯新高，且能夠可以飆出168K、防禦率3.49，生涯首度入選明星賽。

道奇目前戰績87勝60敗位居國聯西區龍頭，正積極備戰季賽，葛拉斯諾的傷勢恢復如何將一定程度影響球隊接下來的走向，若他能夠順利回歸將成為一大戰力。

Glasnow MLB 葛拉斯諾 道奇

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