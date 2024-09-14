中職／李多慧花蓮地震捐30萬掀爭議 韓網友怒批「賣國賊」

韓籍啦啦隊女神李多慧2023年受中職樂天桃猿邀請加入「樂天女孩」，在台灣掀起一陣風波，轉戰至味全龍啦啦隊「小龍女」後熱度依然不減。而讓球迷更感動的是，李多慧不只是從事工作而已，她積極學習中文與球迷互動，也時常拍攝影片紀錄在台生活，還拿到移民署頒發的「就業金卡」，能夠正式深耕台灣發展。

在花蓮發生7級大地震後，李多慧立即捐贈30萬元，但本應是善舉卻意外引起韓國網友不滿，紛紛指責她是「賣國賊」。

YouTube頻道「韓妹tv」昨天發布「李多慧，捐款台灣地震在韓國引發爭議？」，內容說明李多慧捐贈30萬元資助花蓮大地震，不過卻引起韓國網友反彈。他們認為韓國和台灣在經濟上是競爭關係，但李多慧卻選擇捐錢給台灣，是「不愛國」行為。不僅如此，李多慧從未捐錢給韓國，讓網友相當不滿，更有甚者批評她是「賣國賊」。

為此，「韓妹tv」也提出另一觀點，說明李多慧在韓國啦啦隊期間月薪僅100萬韓元（約台幣2.4萬），對韓國這樣生活成本高的國家來說，薪資光是要貼補日常生活開銷都相當困難，並且除生活費外，還需支付舞蹈培訓、服裝等必要支出。此外，在韓國啦啦隊時，李多慧時常要面對網友的惡意批評和圈內評價壓力，使她在韓職生涯並不開心。

相比韓國壓抑的生活和經濟狀況，台灣給予李多慧更多尊重與待遇，讓她得到歸屬感。因此這次選擇捐錢給花蓮，對她而言更多的是反饋與感恩。