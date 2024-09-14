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MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊「法官」賈吉轟出逆轉滿貫砲，終結自己生涯最長的16場全壘打乾旱期。 美聯社
洋基隊「法官」賈吉轟出逆轉滿貫砲，終結自己生涯最長的16場全壘打乾旱期。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）久違的全壘打終於出現，而且是最完美的時機，今天面對紅襪隊第7局以滿貫砲一棒逆轉戰局，終結自己生涯最長的16場全壘打乾旱期，也幫助洋基以5：4擊敗紅襪隊。

兩隊前5局維持0：0，紅襪在6局上率先開張，由日籍打者吉田正尚敲出兩分砲，7局上輪到史托瑞（Trevor Story）炸裂兩分砲，紅襪取得4：0領先。

洋基在7局下掀起反撲，紅襪投手凱利（Zack Kelly）以連兩保送開局，托瑞斯（Gleyber Torres）的安打先追回1分，紅襪再換投，布瑟（Cam Booser）接手先對索托（Juan Soto）連投4顆壞球，其中3顆挖地瓜，再被賈吉一棒掃出逆轉滿貫砲。

這是賈吉本季第52轟，自8月26日後首度開砲，結束連16場比賽、連75打席的全壘打荒。

洋基 紅襪 賈吉

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