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MLB／大谷「50-50」今日卡關 道奇MVP三連星11支0不敵勇士

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平，面對勇士隊4打數繳白卷、吞下2次三振。 美聯社
大谷翔平，面對勇士隊4打數繳白卷、吞下2次三振。 美聯社

大谷翔平的「50轟50盜」征程今天卡關，面對勇士隊4打數繳白卷、吞下2次三振，停留在47轟、48盜，所屬的道奇隊終場也以2：6不敵勇士隊。

道奇、勇士的4連戰今天進行首戰，面對勇士先發投手史威能巴赫（Spencer Schwellenbach），大谷在首打席打向中外野被接殺，第3局的過招則是面對他的85.9哩偏低指叉球揮空遭到三振，第5局打向左外野的飛球出局；大谷在第8局的打席碰到希曼尼茲（Joe Jiménez），吞下單場第2K。

道奇由耐克（Landon Knack）先發，投2局被敲7安打、狂瀉5分，首局先被歐森（Matt Olson）在得點圈有人時敲二壘打失血，第2局由烏謝拉（Gio Urshela）的兩分砲揭開攻勢，索勒（Jorge Soler）補上另一發兩分砲，勇士單局攻下4分。

道奇打線由羅哈斯（Miguel Rojas）第3局陽春砲先馳得點，第4局赫南德茲（Teoscar Hernández）二壘打、艾德曼（Tommy Edman）一壘打串連再追回1分，但此後再無分數進帳，勇士則在8局下靠哈里斯二世（Michael Harris II）的二壘打續添分數。

道奇此役全場只有5支安打，大谷4支0之外，貝茲（Mookie Betts）也是4打數掛蛋，弗里曼（Freddie Freeman）則是3支0，MVP三連星合計11支0。

大谷翔平的投手復健持續推進，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）昨天在訪問到提及大谷在季後賽登板的可能性，今天也被媒體追問此一話題，羅伯茲表示，「我被問到的問題是『有可能嗎？』任何事情都有可能，在10月之前還有很多事情要做，我希望這個『可能性』能成為大谷復健的動力，但事實是機率很低，只是並非是0，我只是想強調這件事。」

勇士 羅伯茲 道奇

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