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MLB／國聯MVP谷林之爭有變數 林多傷退因背部疼痛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊林多對費城人隊之戰提前因傷退場。 美聯社
大都會隊林多對費城人隊之戰提前因傷退場。 美聯社

今年國聯MVP的「谷林之爭」可能出現變數，大都會林多（Francisco Lindor）在今天對費城人隊之戰提前退場，球隊解釋為下背部疼痛，但並未說明嚴重程度，大都會隊最終以11：3贏球。

道奇隊大谷翔平正在邁向「50轟、50盜」賽季，林多則有著31轟、27次盜壘，有機會成為史上第2位曾兩度繳出「30、30」賽季的游擊手，兩人都是國聯MVP的熱門人選。

林多在游擊防區的貢獻被認為是優於只打指定打擊的大谷翔平，他在大都會隊目前的147場比賽全勤出賽，今天也是先發第1棒、游擊手，而且前6局就繳出4打數2安打、1打點、1得分的成績。

然而7局下林多卻提前退場，由艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）接替守備，原因是背部疼痛，在6局上敲出二壘安打後跑過頭，導致被觸殺，過程中為了留在壘包的動作，可能是導致傷勢的原因。

林多今天賽前被問到教頭稱讚他是MVP時曾表示，「我打出很好的一年，大家會討論你是不是MVP，通常代表球隊有競爭季後賽機會，對我來說，我很感謝他們，但我現在專注在幫球隊贏球，這是我每一天的重心。」

大谷翔平 大都會 林多

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