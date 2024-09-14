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MLB／洋基三壘手花式誇讚大谷 「若今年有投球會是塞揚」
洋基隊奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）本季握有22轟、35盜，賽前面對日本媒體訪問，聊到大谷翔平有望成為「50轟50盜」史上第一人，大讚他是「獨角獸」，「他在我的家鄉巴哈馬也很紅！」
大聯盟本季至今共有11人達成20轟、20盜，奇森姆為其中一人，若升級為30轟、30盜剩下兩人，大谷之外，另一人為34轟、39盜的拉米瑞茲（José Ramírez），若再升級為40轟40盜就只剩大谷一人，而他本季被看好有望達成史無前例的「50-50」。
奇森姆今天賽前受訪，聊到本季達成20轟20盜，他表示，「我每天都很努力練習，這就是展現出來的成果。」他說直覺對盜壘來說是很重要的要素，「這能幫助你進一步閱讀投手，觀察他在投手丘上的動作。」
日本媒體不免好奇他對於數據已在另一境界的大谷看法，奇森姆笑答：「大谷太神了，他根本是獨角獸，他真的太不可思議，每次談論到他的成就，都不知道該怎麼形容，如果他今年可以投球，我覺得他會贏得塞揚獎。」
奇森姆說，即便在自己的家鄉巴哈馬，大谷都是家喻戶曉的人物，「他在哪裡都很受歡迎，我去年去法國時，還有人給我看了他穿大谷球衣的照片，實在太誇張了。」
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