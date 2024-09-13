MiLB／藤浪晉太郎狂飆本季最快162公里 中斷連8場無失分

大都會隊日本火球男藤浪晉太郎本季尚未在大聯盟登板過，他最近在3A狀態絕佳，今天狂飆100.6英里（約162公里）火球，創個人本季最速紀錄。

藤浪晉太郎今天出賽前，已連續8場登板未失分，今天面對紅襪隊3A，第5局1：6落後時登板，他被首名打者敲安，接著隊友發生失誤，自己在投出保送堆成滿壘，隨後被敲安打失2分，不過後續靠對手雙殺打安全下庄。

第6局藤浪連飆2K，並解決第3名打者，結束投球任務。本場比賽藤浪主投2局被敲2安，投出2K和1保送，失2分（1分自責）。

藤浪季前獲得大都會1年335萬美元合約，但因狀態不理想和傷勢，本季還沒在大聯盟登板過。他本季在3A出賽26場，防禦率5.40。先前8場無失分比賽，藤浪主投11.2局狂飆15K，只被敲1安。