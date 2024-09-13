MLB／看賈吉卡彈提出神解方 柯特斯一吐重回先發心聲

洋基今天對上紅襪，靠著索托10局下（Juan Soto）再見安打與明星左投柯特斯（Nestor Cortes）優質好投，以2：1拿下勝利。不過當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）狀態持續低迷，連續16場未開轟創下個人生涯最長全壘打荒。對此，柯特斯表示力挺這位「超強打者」，而他也進一步吐露日前被移出輪值後重回先發的心聲。

賈吉本季已敲出51轟126分打點，原先有望挑戰生涯最高62轟。不過他隨即陷入大低潮，美國時間8月26日至今，58打數中僅有12支安打，打擊率0.207，且沒有任何全壘打進帳，連續16場未開轟已經超越他在2017年寫下的全壘打乾旱紀錄。

洋基明星左投柯特斯力挺賈吉，也進一步吐露日前被移出輪值後重回先發的心聲。 路透社

賽後柯特斯說道：「他（賈吉）正在擊出安打，也正在上壘，不停製造攻勢。雖然全壘打還沒有出現，但我知道他終究會開轟的，因為他可是超級強打。」他也調侃賈吉季初的掙扎與奇遇，美國時間5月4日前，賈吉打擊率僅0.209，不過當天對上老虎時，他因好球帶爭議怒飆髒話遭到驅逐出場，此後打擊反而急速火熱，「你們都看到了4月發生的事，他那時陷入一段低潮期，接著就像被開啟開關打出瘋狂的表現，或許他需要再被趕出去一次！」

除了賈吉，重回先發繳出好投的柯提斯也談到自己8日對陣小熊時，被移出先發輪值的不滿表態，「我上場只是努力讓對手每局都掛蛋，上周我可能要求過多，但我說得很清楚，我會盡可能幫助球隊贏球。」我的目標是未來兩周努力打進季後賽，無論我是擔任後援或先發，都會全力以赴。至於是否還會有下一次先發，他則說：「明天我到球場後再問問，目前為止我不知道，但我會當作自己是先發來準備，如果不會，那就不會。」