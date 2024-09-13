MLB／遊騎兵印裔大物初登板史上首見 4局飆7K失1分上演好投

遊騎兵今天對上水手，陣中大物投手「搖滾哥」洛克（Kumar Rocker）迎來首次亮相，成為大聯盟史上第一位印度裔球員。他也不負眾望，投4局送出7張老K僅失1分，幫助球隊5：4拿下勝利。

洛克今天掛帥先發，全場74球中有33球是他的拿手滑球，對手揮空率高達62％。除了被透納（Justin Turner）敲出1發陽春砲外，整場比賽他讓對手打線狂揮17次空棒。賽後他的防禦率來到2.25，大聯盟初登板完美收工。

這位24歲新秀在2022年第3度投身選秀，最終被遊騎兵以探花簽選入。進入小聯盟後他隨即投出驚人表現，第一個賽季在高階1A主投6場比賽、28局狂飆42K，接著本季在2A與3A他也分別繳出19.2局29K，防禦率0.46和10局18K，防禦率1.80，並在今天迎來大聯盟初登板。

值得一提的是，洛克母親是印度人，父親則是黑人，他成為大聯盟史上第一位印度裔球員。對此這位年輕人說道：「這對我意義重大，對母親來說意義更是非凡。他總在我的成長過程告訴我，我是一名印度人，是個混血兒。我登上大聯盟他一定會感到很開心。」事實上，洛克名字前半段「Kumar（कुमार）」代表印度文的「王子」、「年輕人」，通常指年輕的男性。他的母親曾表示希望給他一個印度名字，讓別人知道他有一半文化來自於印度。