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MiLB／林振瑋投4.1局飆8次三振 鄭宗哲敲安選2保送

中央社／ 台北13日電
聖路易紅雀隊1A投手林振瑋。圖／展逸國際企業提供
聖路易紅雀隊1A投手林振瑋。圖／展逸國際企業提供

聖路易紅雀隊1A投手林振瑋今天先發登板，前3局演出9上9下，包含5次三振，但5局上遇亂流掉分，總計投4.1局飆8次三振；海盜隊2A鄭宗哲敲出1安、選到2次保送。

林振瑋對上辛辛那提紅人隊1A，1局上就連飆3次三振，飆速98英里（約157.7公里）；第2、第3局連續解決6名打者。

林振瑋4局上被敲出2支安打，也送出2次三振，化解危機；5局上1出局後林振瑋失誤，接著投保送再被敲二壘安打掉2分，之後又出現保送而退場，但接替的投手順利守住、沒繼續掉分。

林振瑋投4.1局，被敲出3支安打，投出2次四壞球保送，飆出8次三振，失2分含1分責失，最快球速達98.4英里（約158公里），終場紅雀1A以12比4擊退紅人1A，林振瑋無關勝敗，本季目前防禦率2.08。

另外，鄭宗哲在對舊金山巨人隊2A先發打第5棒、擔任二壘手，2局下雖遭三振，但4局下敲出右半邊一壘安打，後2個打席選到保送上壘。總計鄭宗哲2打數敲出1支安打，選到2次保送，跑回2分，本季目前打擊率2成20。

林振瑋 鄭宗哲

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