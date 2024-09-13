MLB／喝酒誤事！巨人強投明星賽宿醉 自認因此害大谷錯失MVP

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就怕豬隊友！今年大聯盟明星賽大谷翔平代表國聯敲出3分砲，不過巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）繳出糟糕表現，浪費3分領先。國聯最終也被逆轉、以3：5不敵美聯，間接害大谷與明星賽MVP擦肩而過。近日這位「罪魁禍首」就在節目中爆料，投不好是因為宿醉。

韋伯表示，他在全壘打大賽後的派對中喝太多酒，導致隔天明星賽宿醉，「我玩得太嗨了。早上7點老婆叫我起床時，我才意識到這將會是非常漫長的一天。」

為了解決宿醉問題，韋伯飲用許多能量飲料，甚至服用止痛藥後才登板，不過問題並沒有得到改善，「我想我的好球都留在牛棚裡了，那是我僅存的力氣。接著我慢跑到投手丘，唯一的想法都是『別吐出來』！」

最後韋伯付出代價，單局慘挨3安失3分被美聯追平，大谷的勝利打點也灰飛煙滅，「感覺很糟，當時大概有700萬人在看比賽，我以為隊友應該會恨死我還不停道歉，但每個人都說『沒差啦』，所以我心裡就覺得好多了。」

國聯被追平後再遭到紅襪杜蘭（Jarren Duran）敲出超前2分砲而輸球，大谷的MVP也因此沒了，韋伯坦承：「我知道有些球迷因為某人（大谷翔平）沒拿到明星賽MVP而生我的氣，因為如果我們贏了MV肯定是他，大家都聽得懂我的意思，我接受這一切責難。」

看來明星賽派對肯定很好玩，因為不只韋伯喝醉誤事，在全壘打大賽演唱國歌時瘋狂走音挨罵的鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress）也坦承自己是因為宿醉害的。