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MLB／賈吉連16場卡彈生涯最長乾旱 洋基索托再見安氣走紅襪

聯合新聞網／ 綜合報導
索托擊出再見安打。 美聯社
索托擊出再見安打。 美聯社

洋基隊今天在主場與紅襪隊上演「世仇對決」，雙方打線都遭到封鎖，10局下洋基強打索托（Juan Soto）擊出再見安打，以2：1險勝。

托瑞斯（Gleyber Torres）敲出首局首打席全壘打，幫助洋基先馳得點；紅襪捕手簡森（Danny Jansen）則在5局上回敬陽春砲，戰成1：1平手。

本場比賽是投手戰，洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）主投5局狂飆9K只失1分；紅襪克里斯維爾（Cooper Criswell）也繳出5.1局4K失1分好投。

10上洋基牛棚康利（Tommy Kahnle）解決首名打者，終結者霍姆斯（Clay Holmes）接手後也收下2個出局數。10下索托擊出中間方向穿越安打，紅襪中外野手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）傳偏，洋基終場就以2：1氣走紅襪。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本場比賽4打數1安打，連16場未開轟，打破個人生涯最多連續場次未開轟紀錄。

洋基 紅襪 索托 賈吉

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