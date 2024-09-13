MLB／遊騎兵舉白旗了？ 上屆世界大賽MVP接受手術整季報銷

遊騎兵挑戰衛冕舉白旗了？球團宣布明星游擊手席格（Corey Seager）明天將進行運動型疝氣手術，轉入60天傷兵名單整季報銷，不過若恢復狀況良好，下季春訓預計能順利出賽。

席格因因右臀不適早在上周就被遊騎兵放入10天傷病名單，而今天總管楊恩（Chris Young）進一步宣布壞消息，這位去年世界大賽MVP將進行疝氣手術，預計轉往60天傷病名單、等同整季報銷。事實上他在1月就曾接受左側運動型疝氣手術，這次則是右側。席格是在去年季後賽首次遭遇疝氣問題，他曾嘗試著在不動刀情況下復原，結果並不順利，因此他還是選擇動刀，進而導致今年春訓受影響，不過這次因遊騎兵季後賽希望不大，他在賽季前結束前就選擇動刀，明年春訓沒意外就能夠健康回歸。

總管楊恩表示雖然能讓席格繼續出賽，但這麼做只會讓他的傷勢更加嚴重，「最正確的選擇是進行手術並完全康復。」

本季席格出賽123場敲出30轟，打擊率2成78，生涯第5度入選明星賽。在與遊騎兵簽下10年3.25億美元（約台幣104億）合約後，前3年都入選明星賽並敲出至少30轟，去年更率領球隊奪下世界大賽冠軍，並獲選世界大賽MVP。不過今年遊騎兵陷入傷病潮，季後賽機會渺茫，目前以70勝76敗位居美聯西區第3，距離外卡高達8場勝差。