MLB／大谷翔平追平亞洲最多轟 秋信守：他會打破所有紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平昨天敲出本季第47轟，也是大聯盟生涯第218轟，追平秋信守的亞洲球員最多轟紀錄，作為前紀錄保持人，秋信守一點也不意外：「我知道他會打破所有紀錄。」

秋信守用16年累積出來的紀錄，大谷翔平只用了7個球季就追平，超前也只是時間問題，秋信守在接受韓國媒體「SPOTV」訪問時表示：「紀錄總有一天都是會被打破的。」

不過對於大谷翔平打破，秋信守並不意外，「從他開始打大聯盟我就知道，『這個選手有一天會打破所有紀錄』，他是非常有天賦的球員，所以我不在意自己的紀錄被打破，大谷翔平有很棒的人格特質，他真的很特別。」

秋信守也謙虛地說，自己不是非常頂尖的球員，「能夠有這些紀錄，都是累積出來的，我不是非常會打全壘打、非常會盜壘、打擊率非常高的選手，但能夠每年穩定的繳出一定成果，能有這些數據都是因為打得夠久。」

而秋信守在接受日本媒體「Sponich」訪問時，也再次稱讚大谷翔平：「他有著天生的才能與身體素質，對於棒球又充滿熱情，特別是從高中就開始計畫自己的棒球人生，能有現在的成果不是一朝一夕可以達成的，看得出他為了執行計畫而努力的姿態。」

秋信守也指出，大谷翔平不僅是有機會寫下亞洲最多轟，還在逼近50轟、50盜的大紀錄，「這是歷史上誰都沒達成過的成績，同樣作為選手、亞洲人，我很尊敬他，也會為他加油。」秋信守更稱讚大谷是，「真正的大聯盟選手，有機會也想跟他見面。」