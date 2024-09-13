快訊

被棄單「1100盒蛋黃酥」還要揹黑鍋！ 台南烘焙坊「小丞事」怒PO對話紀錄

陳佩琪澄清不愛去銀行 綠議員批「說謊成精」為何不用網路轉帳？

羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平追平亞洲最多轟 秋信守：他會打破所有紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平昨天敲出本季第47轟，也是大聯盟生涯第218轟，追平秋信守的亞洲球員最多轟紀錄。 美聯社
道奇隊日本球星大谷翔平昨天敲出本季第47轟，也是大聯盟生涯第218轟，追平秋信守的亞洲球員最多轟紀錄。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平昨天敲出本季第47轟，也是大聯盟生涯第218轟，追平秋信守的亞洲球員最多轟紀錄，作為前紀錄保持人，秋信守一點也不意外：「我知道他會打破所有紀錄。」

秋信守用16年累積出來的紀錄，大谷翔平只用了7個球季就追平，超前也只是時間問題，秋信守在接受韓國媒體「SPOTV」訪問時表示：「紀錄總有一天都是會被打破的。」

不過對於大谷翔平打破，秋信守並不意外，「從他開始打大聯盟我就知道，『這個選手有一天會打破所有紀錄』，他是非常有天賦的球員，所以我不在意自己的紀錄被打破，大谷翔平有很棒的人格特質，他真的很特別。」

秋信守也謙虛地說，自己不是非常頂尖的球員，「能夠有這些紀錄，都是累積出來的，我不是非常會打全壘打、非常會盜壘、打擊率非常高的選手，但能夠每年穩定的繳出一定成果，能有這些數據都是因為打得夠久。」

而秋信守在接受日本媒體「Sponich」訪問時，也再次稱讚大谷翔平：「他有著天生的才能與身體素質，對於棒球又充滿熱情，特別是從高中就開始計畫自己的棒球人生，能有現在的成果不是一朝一夕可以達成的，看得出他為了執行計畫而努力的姿態。」

秋信守也指出，大谷翔平不僅是有機會寫下亞洲最多轟，還在逼近50轟、50盜的大紀錄，「這是歷史上誰都沒達成過的成績，同樣作為選手、亞洲人，我很尊敬他，也會為他加油。」秋信守更稱讚大谷是，「真正的大聯盟選手，有機會也想跟他見面。」

大聯盟 大谷翔平 秋信守

延伸閱讀

MLB／大谷翔平世界大賽登板關門？道奇教頭：不會說不可能

MLB／美媒期待神劇本 想看大谷翔平投世界大賽最後1局

MLB／大谷翔平鐵粉接到第47轟全壘打球 宣稱堅決不賣

MLB／談大谷19度轟臭臉變笑臉 羅伯茲：是翔平才變全壘打

相關新聞

MLB／大谷翔平世界大賽登板關門？道奇教頭：不會說不可能

道奇隊日本球星大谷翔平有可能在今年季後賽關鍵時刻登板投球，重演經典賽的夢幻戲碼嗎？道奇隊總教練羅伯茲（Dave Robe...

MLB／美媒期待神劇本 想看大谷翔平投世界大賽最後1局

儘管大谷翔平手臂仍在復健，但媒體不死心，抱一絲期待：或許大谷能複製經典賽表現，為道奇奪世界大賽冠軍之路投最後一局

MLB／賈吉連16場卡彈生涯最長乾旱 洋基索托再見安氣走紅襪

洋基隊今天在主場與紅襪隊上演「世仇對決」，雙方打線都遭到封鎖，10局下洋基強打索托（Juan Soto）擊出再見安打，以2：1險勝。 托瑞斯（Gleyber Torres）敲出首局首打席全壘打，

MLB／大谷翔平追平亞洲最多轟 秋信守：他會打破所有紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平昨天敲出本季第47轟，也是大聯盟生涯第218轟，追平秋信守的亞洲球員最多轟紀錄，作為前紀錄保持人，...

MLB／遊騎兵舉白旗了？ 上屆世界大賽MVP接受手術整季報銷

遊騎兵挑戰衛冕舉白旗了？球團宣布明星游擊手席格（Corey Seager）明天將進行運動型疝氣手術，轉入60天傷兵名單整季報銷，不過若恢復狀況良好，下季春訓預計能順利出賽。 席格因因右臀不適早在

MiLB／想早點放假！雙城小聯盟捕手洩漏自家投手配球遭釋出

據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙城隊今天將今年選秀第6輪21歲新秀捕手班德（Derek Bender）釋出，因為他上周在小聯盟比賽中，向對手洩露配球資訊，那場比賽所屬球隊輸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。