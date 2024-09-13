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MiLB／想早點放假！雙城小聯盟捕手洩漏自家投手配球遭釋出

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城小聯盟捕手班德。 截圖自X
雙城小聯盟捕手班德。 截圖自X

據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙城隊今天將今年選秀第6輪21歲新秀捕手班德（Derek Bender）釋出，因為他上周在小聯盟比賽中，向對手洩露配球資訊，那場比賽所屬球隊輸球，失去季後賽資格。

班德來自卡羅萊納海岸大學（Coastal Carolina University），今年選秀第6輪被雙城選進。他在美國時間9月6日低階1A賽事中，向老虎隊低階1A多名打者，洩漏自家先發投手鄧恩（Ross Dunn）會投出的特定球路。

老虎低階1A在第2局攻下4分大局，終場以6：4贏球，拿下佛州聯盟西區冠軍；雙城低階1A則被淘汰。老虎低階1A教頭賽後告知對方教頭，班德透露球路讓全隊相當震驚，也強調自家球員沒做任何不當行為。

消息來源指出，班德曾告訴隊友他希望這個球季快點結束，不過他的經紀公司拒絕發表評論，雙城隊也拒絕評論。

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