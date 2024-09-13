MLB／大谷翔平世界大賽登板關門？道奇教頭：不會說不可能

道奇隊日本球星大谷翔平有可能在今年季後賽關鍵時刻登板投球，重演經典賽的夢幻戲碼嗎？道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我不會說不可能，這扇門不會100%關上。」

大谷翔平在去年3月世界棒球經典賽冠軍賽登板關門，為日本隊守住勝利，不過當時他仍在投打二刀流階段，但去年9月因右手肘開刀，今年只能以打擊一刀流發揮，投球部分還在復健中。

也因此當羅伯茲被問到，大谷翔平是否有機會在季後賽甚至世界大賽後援登板？羅伯茲認為這是很酷的想法，但也非常困難，「如果我是在寫電影劇本或寫書，讓他登板投出比賽最後一球會是不需思考的決定。」

但羅伯茲也指出，現實層面來看，大谷翔平現在的投球能力還不到過去水準，「如果真的讓他登板，有可能難以掌控，不值得冒潛在受傷的風險，那樣一局的壓力難以復刻，我不認為這是值得的。」

道奇隊總管弗里曼（Andrew Friedman）則認為現在針對大谷回歸時間的討論還為時過早，「對我們來說，這件事根本還沒浮現在腦海，他還在復健。」