MLB／美媒期待神劇本 想看大谷翔平投世界大賽最後1局

儘管大谷翔平手臂仍在復健，但媒體不死心，抱一絲期待：或許大谷能複製經典賽表現，為道奇奪世界大賽冠軍之路投最後一局。

「洛杉磯時報」專欄作家普雷希克（Bill Plaschke）今天撰文探討大谷翔平在季後賽上場投球的可能性，標題為「大谷翔平在季後賽當牛棚投手？有何不可？」

2023年3月的世界棒球經典賽（WBC），大谷翔平代表日本隊，在冠軍賽最後一局，面對美國隊長楚勞特（Mike Trout），連飆100英里（161公里）火球三振對手，幫助日本隊奪下冠軍。

普雷希克在他的專欄文章中想像，道奇隊打進世界大賽第7戰，對手是紐約洋基隊，大谷翔平擔任牛棚投手，在最後一局上場關門，對決蘇鐸（JuanSoto）、賈吉（Aaron Judge）兩大強打。

大谷翔平去年9月19日手肘開刀，今年整季都在復健，只以打擊者的身分上場比賽。賽前練習的時候，他逐步增加傳接球的強度，8月25日首次上投手丘練投。

普雷希克認為，依照大谷現在的復健進度，有機會在9月底前模擬實戰，以道奇隊打者做為練投對象，進行投打練習。如果一切順利，他在10月季後賽期間，可能足以負擔1局的投球任務。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）11日對大谷在季後賽的可能性沒有說死，「我不會說完全不可能......我不會100%把這道門關上」。但羅伯茲也坦言，或許這個提議聽起來很酷，但實際上難度很高。

羅伯茲說：「如果我在寫電影劇本或是寫書，那絕對想都不用想，讓他傷後復出，投世界大賽的最後一球。但問題是，在現實世界裡，他已經一年沒有在高張力的情境下投球。如果他上場出問題，那不值得冒受傷的風險。」

羅伯茲強調，「比賽場上的壓力無法複製」，意即大谷或許能正常練投，但傷後復出的手臂能否承擔比賽張力，這都是未知數，他認為不值得冒險。

大谷翔平獲得道奇隊10年7億美元（約新台幣220億元）合約，球隊就是看中他又投又打的「二刀流」價值。普雷希克也坦言，如果操之過急，毀掉大谷的投球生涯，那是得不償失。

不過在這篇專欄的尾聲，普雷希克還是不放棄他「大谷在世界大賽投最後一局」的想像，理由是「他是大谷翔平！他可以做到任何事」。