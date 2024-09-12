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MLB／大谷翔平鐵粉接到第47轟全壘打球 宣稱堅決不賣
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天轟出本季第47支全壘打，朝單季50轟50盜紀錄邁進。接到這顆全壘打球的美國高中生是大谷鐵粉，並堅稱不會賣掉這顆球。
大谷今天在主場迎戰芝加哥小熊時扛出本季第47支全壘打，刷新個人單季最多轟紀錄，加上他在第2局盜壘成功，目前本季累計47轟48盜。
日本媒體「中日體育」、Sponichi Annex報導，這位17歲男高中生接住以時速190公里驚人速度飛向右外野看台的全壘打球，他回憶「當時相當可怕，我坐在位子上時有棒球瞬間飛來。儘管我戴著棒球手套，但球還是掉出手套並落到地上，不過我馬上就把球撿起來了」。
這名高中生來自加州安那罕，從大谷2018年加盟洛杉磯天使以來就一直是忠實球迷，還曾前往天使隊位於亞利桑那州的春訓基地觀戰，因此他今天拿到大谷本季第47轟的全壘打球後難掩興奮說，「完全沒預期，但對我而言別具意義」。
這位鐵粉也強調會把球帶回家妥善保存，不會脫手這顆球，更直言「只要翔平沒說他想要這顆全壘打球，我就會繼續保留這顆球。我知道第47支全壘打是他的生涯新紀錄」。
大谷目前大聯盟生涯累計218支全壘打，也追平韓國球星秋信守的大聯盟亞洲球員最多轟紀錄。
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