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MLB／鈴木誠也寫日本右打紀錄 坦承盜三壘失敗是「愚蠢錯誤」

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也盜三壘被抓到。 法新社
鈴木誠也盜三壘被抓到。 法新社

道奇小熊隊今天進行3連戰最終場，日本強打大谷翔平鈴木誠也都開轟，不過鈴木誠也9局上盜三壘被抓到，葬送關鍵出局數，小熊最終以8：10含恨落敗，鈴木誠也受訪時坦承是自己想盜壘。

大谷翔平首打席就開轟；鈴木誠也在3局上敲出本季第20轟，成為史上首位連2季在大聯盟敲出20轟的日本右打者。

不過鈴木誠也犯下大錯，9局上小熊以8：10落後，1出局攻占一、二壘。鈴木誠也盜三壘失敗，成為第2個出局數，隨後打者布許（Michael Busch）也被三振，結束比賽。小熊隊總教練康索（Craig Counsell）受訪時直言，「這是可以避免的失誤，不能把出局數這樣拱手讓給對手。」

鈴木誠也坦承盜三壘是個人決定。「我觀察到投手動作有點單調，我覺得他沒注意到我，所以我抓準時機，教練也示意可以嘗試。」鈴木誠也還表示，「最後因為我的失誤導致這種結果，球隊狀態還不錯，但如果不消除這種愚蠢錯誤，球隊氣勢會被改變。我會看回放，檢討反思這點。」

小熊輸球後戰績75勝71敗，距離國聯中區龍頭釀酒人隊8.5場勝差；落後外卡第3的大都會隊5場。道奇則是87勝59敗，領先國聯西區第2的響尾蛇隊5場。

大谷翔平 小熊 道奇 鈴木誠也

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