MLB／談大谷19度轟臭臉變笑臉 羅伯茲：是翔平才變全壘打
道奇隊今天雖然以10：8擊敗小熊隊終止2連敗，不過投手荒腔走板的表現，仍令總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後一臉嚴肅，不過談及大谷翔平就立刻露出笑容，「他打出很不可思議的棒球。」
大谷翔平今天4打數2安打、3分打點，他在首局就敲出陽春砲，2局下跑出盜壘成功，3局下又是適時安打敲回2分打點，只不過前期取得的7：3領先在5局上被小熊隊追平，後段道奇隊仍是靠打擊才壓過對手。
道奇隊投手群合計送出10次保送，也難怪羅伯茲賽後記者會上臉色鐵青，但聊到大谷翔平那一轟，他立刻笑說：「一般來說只會是二壘安打，但是翔平所以變全壘打。」
大谷翔平那一轟擊球仰角只有19度，不過擊球初速118.1哩、飛行距離達405呎，大谷自己也坦言，打出去並不認為會是全壘打，「彈道有點低，不確定會不會出去，但手感是不錯。」
而大谷翔平加上今天的1轟1盜，本季累積47轟、48盜，再1次盜壘就將追平羅伯茲的生涯49盜紀錄，羅伯茲也說：「我相信翔平一定會超過我的紀錄，這點我很有信心。」
大谷翔平則表示，只要自己觀察到機會，就會想要嘗試推進到下一個壘包，「我希望能夠積極一點。」
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