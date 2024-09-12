MLB／白襪主場15連敗將創史上最爛戰績 老闆：對本季很不滿
白襪隊今年創下超慘戰績，有可能打破近代大聯盟單季最多敗紀錄，對此白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）發聲明表示，整個球團都對今年賽季感到不滿。
白襪今天以4：6不敵守護者隊，苦吞主場15連敗，目前戰績33勝114敗，剩下比賽要10勝5敗，才能避免超越1962年大都會隊的120敗紀錄。
今天賽後藍斯道夫發聲明，「組織中所有人都對本賽季結果非常不滿，今年對所有人來說都很痛苦，特別是我們的球迷。我們不是一個夜晚就到這個處境，解決方案也不是一下就能成功。」
「回顧去年，我們做了一些艱難決定和改革，開始以未來的成功奠定基礎。令我印象深刻的是，儘管整個賽季是歷史級的艱難，我們的球員和職員仍每天努力工作，以專業態度進球場。沒有人對結果滿意，但我欣賞他們的努力。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言