MLB／白襪主場15連敗將創史上最爛戰績 老闆：對本季很不滿

白襪隊今年創下超慘戰績，有可能打破近代大聯盟單季最多敗紀錄，對此白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）發聲明表示，整個球團都對今年賽季感到不滿。

白襪今天以4：6不敵守護者隊，苦吞主場15連敗，目前戰績33勝114敗，剩下比賽要10勝5敗，才能避免超越1962年大都會隊的120敗紀錄。

今天賽後藍斯道夫發聲明，「組織中所有人都對本賽季結果非常不滿，今年對所有人來說都很痛苦，特別是我們的球迷。我們不是一個夜晚就到這個處境，解決方案也不是一下就能成功。」

「回顧去年，我們做了一些艱難決定和改革，開始以未來的成功奠定基礎。令我印象深刻的是，儘管整個賽季是歷史級的艱難，我們的球員和職員仍每天努力工作，以專業態度進球場。沒有人對結果滿意，但我欣賞他們的努力。」