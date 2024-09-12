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MLB／想多陪伴家人 紅襪35歲左投派克斯頓宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
派克斯頓。 路透
派克斯頓。 路透

紅襪隊35歲左投派克斯頓（James Paxton）今天接受播客節目訪問，宣布本季球季結束後就會退休，陪伴家人。

派克斯頓今年季初與道奇隊簽1年約，繳出8勝2敗，防禦率4.43數據，不過他7月下旬意外被道奇指定讓渡。隨後他轉戰紅襪，不過只出賽3場就因右小腿肌撕裂，進入60天傷兵名單，目前仍在復健中。

近日派克斯頓接受播客節目訪問，談到本季回歸的可能性，「我希望我們能勉強擠進季後賽，讓我有機會再度上場投球。」接著他更說，「我認為這個球季結束後，我會退休，展開人生下一篇章。」

派克斯頓也說明退休的理由，「這很艱難，我認為自己還能上場競爭，幫助球隊贏球。不過我認為家庭狀況需要我在家，我有責任和義務留在家陪家人，也期待能與家人共度更多時光。」

派克斯頓2010年被水手隊以第4輪選中，2013年登上大聯盟，2018年曾對藍鳥隊投出無安打比賽，成為史上首位在加拿大投出無安打比賽的加拿大籍投手。職業生涯11年戰績73勝41敗，累積1005次三振，防禦率3.77。

紅襪

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