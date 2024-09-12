MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

道奇隊今天靠著大谷翔平帶動的首局4轟攻勢，前3局就攻下7分，然而5局就被投手花完，好在打線夠猛仍以10：8贏球，避免在與小熊隊的三連戰遭到橫掃，終止2連敗。

大谷翔平昨天4打數無安打，今天首局首打席就開轟，一發陽春砲為自己推進到生涯218轟，追平韓籍球員秋信守，並列亞洲球員大聯盟最多轟紀錄。

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而大谷開轟後經過2出局，道奇隊艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）演出連3打席開轟，單局猛攻4分，將比數逆轉為4：2。

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單局4轟追平道奇隊史紀錄，而且是本季第2次出現，上一次在美國時間6月11日，當時也是大谷開轟後，隊友又補上3轟。

大谷翔平的表演還沒結束，2局下他獲得保送上壘後，立刻盜壘成功，雖然此局沒得分，但他也推進到47轟、48盜，距離單季「50轟、50盜」進入倒數階段，道奇隊接下來還有16場比賽。

2局下大谷獲得保送上壘後，立刻盜壘成功。 美聯社

3局下大谷翔平的安打敲回2分打點，道奇隊此時取得7：3領先，然而5局上先發投手米勒（Bobby Miller）持續不穩，1出局後被貝林傑（Cody Bellinger）敲出3分砲，接手的哈德森（Daniel Hudson）也丟掉1分，讓比賽回到原點。

道奇靠著7局下勒克斯（Gavin Lux）的適時安打再次要回領先，8局下艾德曼敲出此戰第2發全壘打，又是兩分砲擴大領先，即使9局上牛棚又失血還是能贏下比賽。

大谷翔平今天4打數2安打，打擊率回升到2成93，相隔2場再次開轟，貢獻了3分打點，以47轟、104分打點位居國聯雙冠王，單季第12次單場開轟又盜壘，大谷再1次就能追平1986年的韓德森（Rickey Henderson）並列1900年以來最多。

同場出賽的小熊鈴木誠也則是3打數1安打，3局上敲出的陽春砲是他本季第20轟，成為繼松井秀喜、大谷翔平後，第3位在大聯盟連續2季繳出20轟的日本打者。