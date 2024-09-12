快訊

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／水手華裔強投6.1局完全比賽 被塔提斯一棒轟斷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水手隊華裔投手布萊恩．胡（中），投了6.1局的完全比賽，7局退場時接受隊友道賀。美聯社
水手隊華裔投手布萊恩．胡（中），投了6.1局的完全比賽，7局退場時接受隊友道賀。美聯社

水手隊華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）今天投了6.1局的完全比賽，在7局上被塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的陽春砲一棒破功，不過6.2局失2分的好投仍幫助水手以5：2擊敗教士隊。

布萊恩．胡今天開賽連續解決19名打者，直到7局上出局後，一顆內角94.8哩的速球被逮中，布萊恩．胡轉身心知不妙，球一路飛出左外野全壘打牆，打破完全比賽。

布萊恩．胡接著又被普洛法（Jurickson Profar）敲出二壘安打，雖然以三振抓下該局第2個出局數，但接著又是保送，隨後被換下場休息，中繼投手被波賈茲（Xander Bogaerts）敲安丟掉的1分算在他帳上。

水手隊華裔投手布萊恩．胡在投手丘激動狂吼。美聯社
水手隊華裔投手布萊恩．胡在投手丘激動狂吼。美聯社

退場走回休息區時，水手主場球迷仍大聲喊著「Woo！」的聲音為他加油，布萊恩．胡以6.2局被敲2安、失2分的成績，拿下本季第8勝，賽後防禦率為2.38。

水手前6局就攻下5分，3局下羅利（Cal Raleigh）、萊利（Luke Raley）兩支滿壘時的安打敲回3分，6局下克勞佛（J.P. Crawford）也貢獻1支2分打點二壘安打。

大聯盟上一次出現完全比賽是去年6月28日的洋基隊赫曼（Domingo German）所投出，水手隊史前一次則要追溯到2012年的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）。

布萊恩 水手

延伸閱讀

烏龍醫誤切肝臟害病人慘死 為脫罪竟謊稱是「腫大的脾臟」

NBA／楊恩稱Kobe特別討厭林書豪 提格同意並曝尖酸言論原因

NBA／霍華德認為Kobe技術比喬丹好 零號探員反駁說法

黑曼巴魅力無與倫比 布萊恩對籃球影響跨越世代

相關新聞

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

道奇隊今天靠著大谷翔平帶動的首局4轟攻勢，前3局就攻下7分，然而5局就被投手花完，好在打線夠猛仍以10：8贏球，避免在與...

MLB／水手華裔強投6.1局完全比賽 被塔提斯一棒轟斷

水手隊華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）今天投了6.1局的完全比賽，在7局上被塔提斯（Fernando Tatis...

MLB／賈吉連15場卡彈平生涯最差 洋基齊澤姆再見安打退皇家

洋基與皇家隊今天進行3連戰最終場，雙方鏖戰至延長賽，11局下洋基齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出再見安打，終場以4：3獲勝，由於金鶯隊不敵紅襪隊，洋基美聯東區領先擴大至1.5場。

MLB／3周內兩度悲劇！藍鳥投手又是第9局挨轟無安打破功

藍鳥隊投手弗朗西斯（Bowden Francis）本季第2度挑戰無安打比賽，結果再度於第9局破功，大都會隊球星林多（Francisco Lindor）擊出陽春砲破壞美夢。大都會還在9上灌進6分，終場以

MLB／想多陪伴家人 紅襪35歲左投派克斯頓宣布退休

紅襪隊35歲左投派克斯頓（James Paxton）今天接受播客節目訪問，宣布本季球季結束後就會退休，陪伴家人。 派克斯頓今年季初與道奇隊簽1年約，繳出8勝2敗，防禦率4.43數據，不過他7月下

MiLB／林昱珉8局優質先發寫個人新高 鄭宗哲3安猛打火力旺

效力響尾蛇隊2A的林昱珉今天繳出8局失3分的好投，創下旅美生涯最長投球局數，然而球隊最終以1：3輸給遊騎兵隊2A，林昱珉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。