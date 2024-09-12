MLB／水手華裔強投6.1局完全比賽 被塔提斯一棒轟斷

水手隊華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）今天投了6.1局的完全比賽，在7局上被塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的陽春砲一棒破功，不過6.2局失2分的好投仍幫助水手以5：2擊敗教士隊。

布萊恩．胡今天開賽連續解決19名打者，直到7局上出局後，一顆內角94.8哩的速球被逮中，布萊恩．胡轉身心知不妙，球一路飛出左外野全壘打牆，打破完全比賽。

Fernando Tatis Jr. pissed on a baseball to end Bryan Woo's perfect game bid in the seventh pic.twitter.com/Fk92bx6blQ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年9月12日

布萊恩．胡接著又被普洛法（Jurickson Profar）敲出二壘安打，雖然以三振抓下該局第2個出局數，但接著又是保送，隨後被換下場休息，中繼投手被波賈茲（Xander Bogaerts）敲安丟掉的1分算在他帳上。

水手隊華裔投手布萊恩．胡在投手丘激動狂吼。美聯社

退場走回休息區時，水手主場球迷仍大聲喊著「Woo！」的聲音為他加油，布萊恩．胡以6.2局被敲2安、失2分的成績，拿下本季第8勝，賽後防禦率為2.38。

水手前6局就攻下5分，3局下羅利（Cal Raleigh）、萊利（Luke Raley）兩支滿壘時的安打敲回3分，6局下克勞佛（J.P. Crawford）也貢獻1支2分打點二壘安打。

大聯盟上一次出現完全比賽是去年6月28日的洋基隊赫曼（Domingo German）所投出，水手隊史前一次則要追溯到2012年的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）。