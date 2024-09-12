MLB／賈吉連15場卡彈平生涯最差 洋基齊澤姆再見安打退皇家
洋基與皇家隊今天進行3連戰最終場，雙方鏖戰至延長賽，11局下洋基齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出再見安打，終場以4：3獲勝，由於金鶯隊不敵紅襪隊，洋基美聯東區領先擴大至1.5場。
洋基本場推出26歲火球男希爾（Luis Gil）先發，他4局上被麥西（Michael Massey）敲陽春砲，總計主投5局送出5K和2保送，被敲5安失1分。
6局下洋基強打索托（Juan Soto）夯出逆轉兩分砲，本季累積39轟100分打點，他與賈吉（Aaron Judge）成為隊史2011年後，首對單季達100分打點的組合。皇家7局上立刻反撲，培瑞茲（Salvador Perez）擊出高飛犧牲打追平比分。
比賽進入延長，雙方在第10局各攻下1分，11局上皇家無功而返。11局下齊澤姆擊出游擊滾地球，雖然皇家游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）攔下，但傳本壘完全偏掉，讓洋基帶走勝利。
賈吉本場3打數1安打，有2次保送和1次三振，他已經連續15場沒開轟，追平個人生涯最長未開轟場次紀錄。
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