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MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

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MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷首打席就開轟，本季第47轟出爐。 法新社
大谷首打席就開轟，本季第47轟出爐。 法新社

昨天悶了整場的大谷翔平，今天首打席就敲出陽春砲，生涯218轟與秋信守並列亞洲球員最多，更引爆道奇隊單局5分攻勢，艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）連3打席開轟。

道奇與小熊隊系列賽前兩場都輸球，今天開賽火力全開，雖然1局上先丟掉2分，但1局下第1棒大谷翔平就敲出陽春砲，而且是一發擊球仰角只有19度的超級平射砲，擊球初速118.1哩、飛行距離405呎。

大谷翔平賽前累積達47轟、47盜，距離「50轟、50盜」越來越近，而道奇隊加上今天還有17場比賽要打，大谷翔平生涯累積218轟則是追平韓籍球員秋信守，並列亞洲球員大聯盟最多轟紀錄。

道奇隊攻勢還沒結束，2出局一壘有人時，艾德曼先敲出一發兩分砲，接著下面兩棒史密斯、孟西也都開轟，形成「背靠背靠背」全壘打，小熊先發投手威克斯（Jordan Wicks）投完第1局就被敲6支安打包含4轟，丟掉5分。

大谷翔平 小熊隊 道奇

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