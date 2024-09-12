MLB／3周內兩度悲劇！藍鳥投手又是第9局挨轟無安打破功

藍鳥隊投手弗朗西斯（Bowden Francis）本季第2度挑戰無安打比賽，結果再度於第9局破功，大都會隊球星林多（Francisco Lindor）擊出陽春砲破壞美夢。大都會還在9上灌進6分，終場以6：2擊敗藍鳥。

8月24日弗朗西斯面對天使隊時，前8局沒被敲安打，但第9局首打席就被沃德（Taylor Ward）敲出全壘打。今天對上大都會，弗朗西斯前8局再度封鎖對手打線，藍鳥取得1：0領先。

沒想到悲劇再度重演，9局上首名打者林多就敲出右外野陽春砲，弗朗西斯也退場休息。藍鳥牛棚接手後大崩盤，大都會艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲出中外野三分砲，幫助大都會單局灌進6分，最終以6：2贏球。

LINSANITY!



FRANCISCO LINDOR BREAKS UP THE NO-HITTER WITH A GAME-TYING HOMER! pic.twitter.com/mZTkoE0oJD — SNY (@SNYtv) 2024年9月11日

弗朗西斯本場用111球投完8局，投出1K和3保送，被敲1轟失1分。數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，弗朗西斯單季2度挑戰無安打都在第9局破功，是大聯盟史上第4人，也是1961年來首位生涯前11場先發，就至少2場8局無安打的投手。

林多受訪時稱讚弗朗西斯，「要向弗朗西斯致敬，他投得非常好，直到他投出最後一球前，一切都對他有利。」弗朗西斯則表示，「這是我會永遠談論的事，真的很酷，要向他（林多）致敬，真的很棒。」