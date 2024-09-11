MLB／美日通算201勝平野茂英雄紀錄 達比修有：我遠不如他

教士隊日籍強投達比修有今天面對水手隊，主投5局只失2分，幫助教士以7：3贏球外，也拿到個人美日通算第201勝，追平野茂英雄並列日本投手第2多，持續朝黑田博樹203勝紀錄前進。

達比修1局下被水手捕手羅利（Cal Raleigh）掃出陽春砲，2局下又挨萊利（Luke Raley）陽春砲，雖然3到5局都有被敲安，但達比修都化解危機。本場比賽達比修主投5局投出5K沒保送，被敲7安失2分，在隊友火力支援下，拿到個人5月19日以來首場勝投。

賽後被問到追平野茂英雄紀錄時，達比修謙虛地說，「顯然他是傳奇，我覺得現在自己還遠不及他的水準，也許數字上看起來差不多，但作為一名日本投手，我感覺自己還遠不及他。」

達比修距離黑田博樹美日通算203勝只差2勝，大聯盟生涯累積1991K，再9K就能成為史上首位大聯盟2000K的日本投手，他表示，「這個時候我不能只關注個人紀錄，大家都在盡全力戰鬥。」

目前教士戰績82勝64敗，落後國聯西區龍頭道奇隊4.5場；外卡則暫居第1，領先同區的響尾蛇隊0.5場。