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MLB／教頭盛讚想打到哪就打到哪 教士阿拉斯連120打席未吞K
教士隊2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez）今天面對水手隊的比賽繳出本季第17次的猛打賞，並且目前已連續120個打席沒有吞K，教士總教練席爾特（Mike Shildt）也盛讚他的打擊能力。
阿拉斯今天繳出5支3的表現，並將連續沒有被三振的場次拉高到26場，且自從美國時間8月10日至今，已經1個月，120打席沒有吞K，而教士目前隊史的不被三振紀錄保持者是由「教士先生」葛恩（Tony Gwynn）在1995年締造，他在當時連續170個打席未被三振。
阿拉斯目前也與紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）與藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列大聯盟猛打賞次數第2多的球員，第一名為皇家隊的惠特（Bobby Witt Jr.）的19次。 教頭席爾特也稱讚阿拉斯的球棒控制能力極佳，幾乎能「想打到哪就打到哪」，他也說：「不管投手投在哪裡，他都有非常驚人的能力去打到球，很顯然地他可以掌握紅中球路，但他也可以打到比他膝蓋低4英吋或離好球帶3英吋的球。」
阿拉斯以0.318的打擊率位居目前國聯的打擊王，有望拿下生涯第3座打擊王邁進，席爾特表示，阿拉斯打擊技巧令人印象深刻：「他非常清楚自己在做什麼，以及投手會如何對付他。」
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