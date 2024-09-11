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MLB／山本由伸自認投出本季最佳表現 盼未來常與今永對決

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸(左)與小熊隊日籍強打鈴木誠也(右)對決。 美聯社
山本由伸(左)與小熊隊日籍強打鈴木誠也(右)對決。 美聯社

道奇隊今天以3：6不敵小熊隊，不過山本由伸繳出4局狂飆8K好投，他賽後也直呼投出個人今年最佳表現。

山本由伸睽違近3個月再度踏上大聯盟投手丘，用59球投完4局，飆出8次三振沒保送，被敲4安失1分，無關勝敗。他賽後受訪時直言，「我認為今天的表現可算是今年最佳之一，我盡量保持冷靜心態面對比賽。」

當被問到與小熊日籍左投今永昇太對決，山本由伸說，「能在大聯盟與他同場競技非常開心，希望未來在大聯盟能多次對決。」

山本由伸今天面對鈴木誠也，2打席都投出三振，第1打席還催出本場最快的157.6公里，山本表示，「與日本選手對決機會不多，所以會有些特別想法，我盡量不讓這種想法影響自己。」

今永昇太 小熊 山本由伸 道奇 鈴木誠也

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