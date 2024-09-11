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MLB／2009洋基冠軍班底看索托 沙胖：他與洋基是天作之合

聯合新聞網／ 綜合報導
索托有望打出生涯年，一眾老將對他讚譽有加。 法新社
索托有望打出生涯年，一眾老將對他讚譽有加。 法新社

今天在洋基球場舉行老將重聚活動，同時也讓2009年條紋軍的世界大賽冠軍班底再聚首。ESPN記者卡斯蒂約（Jorge Castillo）撰文寫道：「這些人讓索托（Juan Soto）看到了他可能的未來。」

超過30名的洋基退役球星們與現役球員一同交流，索托也與一眾老將們相互寒暄，包含「洋基隊長」基特（Derek Jeter）、「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及鐵捕波沙達（Jorge Posada ）都與索托相談甚歡。

今年25歲的索托專心聽取前輩們的指導與建議，他分享：「這些對話對我的職業生涯都非常有益。」而老將們也對索托讚不絕口，沙胖更盛讚：「索托與洋基簡直是天作之合。」，波沙達也說：「他穿著條紋制服的感覺很棒，我想常常在這裡看到他。」

沙胖在老將日對索托給予高評價，認為他就該待在洋基。 路透
沙胖在老將日對索托給予高評價，認為他就該待在洋基。 路透

索托今年轉戰洋基，表現非常出色，甚至有可能成為生涯年，洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）甚至開口表達希望索托一直待在洋基，不過根據經紀人波拉斯（Scott Boras）的說法，索托球季結束後仍會投身自由市場，洋基也絕對有辦法提供一張歷史級的合約給索托，屆時就交由各家球隊決定索托的去向。

A-Rod CC Sabathia Juan Soto 洋基

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