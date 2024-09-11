MLB／2009洋基冠軍班底看索托 沙胖：他與洋基是天作之合
今天在洋基球場舉行老將重聚活動，同時也讓2009年條紋軍的世界大賽冠軍班底再聚首。ESPN記者卡斯蒂約（Jorge Castillo）撰文寫道：「這些人讓索托（Juan Soto）看到了他可能的未來。」
超過30名的洋基退役球星們與現役球員一同交流，索托也與一眾老將們相互寒暄，包含「洋基隊長」基特（Derek Jeter）、「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及鐵捕波沙達（Jorge Posada ）都與索托相談甚歡。
今年25歲的索托專心聽取前輩們的指導與建議，他分享：「這些對話對我的職業生涯都非常有益。」而老將們也對索托讚不絕口，沙胖更盛讚：「索托與洋基簡直是天作之合。」，波沙達也說：「他穿著條紋制服的感覺很棒，我想常常在這裡看到他。」
索托今年轉戰洋基，表現非常出色，甚至有可能成為生涯年，洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）甚至開口表達希望索托一直待在洋基，不過根據經紀人波拉斯（Scott Boras）的說法，索托球季結束後仍會投身自由市場，洋基也絕對有辦法提供一張歷史級的合約給索托，屆時就交由各家球隊決定索托的去向。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言