MLB／洋基菜鳥捕手表現吸睛 有望超車金鶯外野手成新人王
洋基隊菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）本季對球隊的貢獻卓著，金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）雖一直都是美聯新人王的大熱門，但威爾斯在洋基主戰捕手崔維諾（Jose Trevino）受傷後扛下本壘指揮官的位置，不論攻防兩端都有著優秀的發揮，讓美聯新人王的人選多了變數。
威爾斯在今天賽前一共出賽100場，敲出13轟，打擊率2成52，fWAR（勝利貢獻值）高達3.7，在全隊僅次於賈吉（Aaron Judge）的9.7與索托（Juan Soto）的7.6，且僅100場出賽就有如此成績，使他成為賈吉與索托外的一大亮點。
至於另一位新人王熱門人選考瑟本季出賽137場，敲出20轟，打擊率2成41，fWAR3.4。在昨日威爾斯開轟灌進4打點的比賽後，美國賭盤《FanDuel Sportsbook》的賠率當中，威爾斯拿下美聯新人王的機率，已經超越考瑟來到了第1名。
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