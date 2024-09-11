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MiLB／鄭宗哲敲安跑出本季第16盜 潘文輝升至2A

中央社／ 台北11日電
鄭宗哲。圖／展逸國際企業提供(資料照)
鄭宗哲。圖／展逸國際企業提供(資料照)

美職海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天2打數敲出1支安打，還跑出本季第16次盜壘，同場陳柏毓先發3局無責失分；另外費城人隊台灣投手潘文輝則將被球隊從高階1A升至2A。

海盜隊2A今天與巨人隊2A交手的賽事，鄭宗哲先發打第6棒、擔任游擊手，2局下就敲出左半邊一壘安打，隨後成功盜上二壘；4局下成功犧牲觸擊，護送隊友到二、三壘；6局下選到保送上壘，9局下擊出左外野飛球出局。

總計鄭宗哲2打數敲出1支安打，跑出本季第16次盜壘成功，另外還有犧牲觸擊及保送。本季鄭宗哲目前出賽121場，打擊率2成13。

同場海盜隊2A由台灣投手陳柏毓登板先發，總計先發投3局，被敲出5支安打，送出4次三振，失掉2分但都不是責失分。最終海盜隊2A以2比6不敵巨人隊2A，陳柏毓無關勝敗，本季目前防禦率4.03。

此外，費城人隊投手潘文輝的社群媒體今天發文表示，潘文輝即將從從高階1A升上2A，已經抵達2A球隊報到。潘文輝本季在高階1A出賽14場，以後援為主、共投21局，拿下0勝1敗、5次中繼成功、1次救援成功，防禦率僅1.29。

海盜 潘文輝 鄭宗哲

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