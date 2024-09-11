MLB／賈吉連14場未開轟逼近生涯最慘 洋基全場3安遭皇家完封
皇家隊王牌投手盧戈（Seth Lugo）今天面對洋基隊一度上演「17上17下」，幫助皇家以5：0完封勝。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連14場未開轟，再2場就破個人最慘紀錄。
洋基開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）1局下就敲出安打，但盧戈隨後上演17上17下。6下托瑞斯敲出第2支安打，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）7下也敲安。盧戈主投7局飆10K，只被敲3安無失分，皇家2名牛棚投手也都投出3上3下。
賈吉本場比賽4支0，吞下2K，已連14場未開轟，本季全壘打停在51支。他曾在2017年8月17日至9月2日期間，連15場未開轟。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時稱讚盧戈，「這可能是今年對陣我們比賽中最出色的表現。我們沉默了，他把所有能用的招數都用上。」
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