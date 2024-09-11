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MLB／遊騎兵2大強投回歸！ 狄葛隆、薛則周末接力登板

聯合新聞網／ 綜合報導
狄葛隆睽違超過500天回歸大聯盟，連自己都非常興奮。 美聯社
狄葛隆睽違超過500天回歸大聯盟，連自己都非常興奮。 美聯社

遊騎兵隊2大名投，狄葛隆（Jacob deGrom）與薛則（Max Scherzer）都傳出好消息，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）受訪時表示，這2位強投將在本周末回歸。

36歲的狄葛隆2023年從大都會轉戰遊騎兵，但在該年的4月28日的一場先發後手肘即動刀，生涯斬獲2座塞揚獎得主的他近幾年傷勢不斷，持續復健了1年多，本周末將是狄葛隆睽違超過500天後再度回到大聯盟投手丘。

薛則本季傷痛不斷，不過傷癒後將與狄葛隆在周末接力登板。 美聯社
薛則本季傷痛不斷，不過傷癒後將與狄葛隆在周末接力登板。 美聯社

40歲的老將薛則生涯則3度榮獲塞揚獎，本季薛則傷勢也反反覆覆，先是因為背部手術與拇指受傷錯過開季，近期又因肩傷缺席6周。薛則上次大聯盟比賽是在7月30日，是他本季的8次先發，本季共投了39.1局，取得2勝4敗，累計防禦率3.89。

波奇對兩位老將相當有信心：「他們都準備好了，而且都表現得非常出色。」不過他仍然會控管用球數，預估將在以5局或者60顆球為基準。而狄葛隆則非常興奮，表示自己很想重新面對大聯盟打者。

Jacob deGrom Max Scherzer 大聯盟 遊騎兵

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