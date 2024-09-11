MLB／史瓦柏首打席又開轟破紀錄 費城人因觸身球板凳清空
費城人隊重史瓦柏（Kyle Schwarber）今天與光芒隊交手，敲出本季第14支首打席全壘打，打破大聯盟新紀錄，不過他4局下因傷退場。8局下兩隊因觸身球爆發板凳清空大場面，費城人最終以9：4擊敗光芒。
史瓦柏首局從布萊德利（Taj Bradley）手中，夯出437呎大號全壘打，他超越名將索利安諾（Alfonso Soriano）紀錄，以單季14支首打席全壘打，獨居大聯盟史上第一人。
本場比賽7局打完4：4平手，8局下費城人狂攻5分奠定勝基，光芒投手烏塞塔（Edwin Uceta）對費城人球星卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）投觸身球，卡斯特蘭諾斯露出不滿神情向前與烏塞塔理論，隨後雙方板凳清空，烏塞塔遭驅逐出場。
卡斯特蘭諾斯賽後受訪時開酸烏塞塔，「他對防禦率飆升很生氣，朝別人投觸身球？這就像我2歲的孩子發脾氣，因為他還沒吃完點心，我就把點心拿走。」
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