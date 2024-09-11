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MiLB／火球男潘文輝升上2A 等待大聯盟9月擴編機會
效力費城人隊的台灣投手潘文輝即將升上2A，所屬經紀公司帕菲克國際運動行銷透露，潘文輝已經到費城人2A報到，增添未來升上大聯盟的機會。
21歲的潘文輝今年雖然受到傷勢影響，只出賽18場，不過在高階1A出賽14場，有著防禦率1.29的好成績，21局投出22次三振，拿下5次中繼成功、1次救援成功。
如今潘文輝將升上2A，等同大聯盟儲備軍，照美職慣例，在2A、3A的球員都代表有機會隨時拉上大聯盟，而進入9月大聯盟的出賽名單也從26人增加到28人。
潘文輝目前在大聯盟新秀榜中，排名費城人農場第20名，速球有著65分的高評價，球探報告中提及他在去年曾投出100哩的火球，能夠製造對手揮空，而第二武器指叉球也很優異，今年費城人希望讓他朝先發轉型，將局數逐漸拉長。
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