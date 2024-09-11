MLB／96球收下比賽！ 老虎菜鳥飆「瘋狗級完封」
老虎隊今天在主場迎戰落磯隊，派出菜鳥投手蒙特洛（Keider Montero）掛帥先發，蒙特洛展現強大壓制力，僅用了96球就收下比賽，且沒有送出任何四死球。這是老虎近3季以來首場完封勝，也是9年來首場「瘋狗級完封」，終場以11：0輕取落磯
今年是蒙特洛的大聯盟菜鳥球季，今天狀況絕佳，僅用96球就完投9局，全場僅被擊出3支安打，送出了5次三振，沒有投出任何保送。成功在100球內達成完投完封，寫下「瘋狗級完封」
值得一提的是，今天落磯擊出的3支安打都是一壘安打，且都遭到老虎以雙殺化解，蒙特洛只面對了最低人次的27個打席，幫他省下了不少用球數。 蒙特羅本場96球完封勝，是繼2021年譚波（Spencer Turnbull）的無安打比賽後，隊上再次出現完投完封。
塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）有著優異的控球能力，因此他主投的比賽往往節奏明快，用球數精簡，因此在100球內達成完投完封便被稱為「瘋狗級完封」，而老虎上次出現瘋狗級完封是2015年的普萊斯（David Price）。
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