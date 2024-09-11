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MLB／幸運香腸回來了！雙城3轟終止4連敗 法默揮腸慶祝
雙城隊的幸運香腸回來了！內野手法默（Kyle Farmer）今天敲出三分砲之後，在休息室秀出手中的「逆轉香腸（Rally Sausage）」，成功幫助球隊以10：5擊敗天使隊，終止4連敗，只不過法默老實說：「聞起來實在不太妙。」
雙城隊今年曾一度拉出12連勝，這段期間從法默收到的一條品牌提供夏季香腸開始，當時隊友傑佛斯（Ryan Jeffers）看到後就開轟，因此相信這條香腸帶來好運，隨後只要有球員開轟就會拿著香腸慶祝，一路跟隨球隊到12連勝終結，就疑似被丟到垃圾桶中。
而雙城隊目前正在爭取留在美聯外卡前三名，近期打擊手感卻變得冰冷，最近4場比賽合計只打下4分，近7戰吞下6敗，亟需逆轉頹勢，逆轉香腸在今天重返雙城隊。
2局下傑佛斯的安打為雙城隊先馳得點後，法默又敲出一發三分砲，而他回到休息室與隊友慶祝時，接到傳來的逆轉香腸，開心帶著香腸一起擊掌。
雙城隊火力就此復甦，3局下瓦納（Matt Wallner）敲出陽春砲，單局攻下2分，5局下桑塔納（Carlos Santana）敲出兩分砲，6局下瓦納的二壘安打又帶有2分打點，就此來到10分大關，雙城隊上次單場得分雙位數已經是8月22日的事。
被問到逆轉香腸是如何又出現的？法默表示，自己沒有參與到，「它就突然跑出來了，我不知道是誰保管的，但在我們需要的時候出現了。」但第一時間的反應，法默說：「聞起來實在不太妙，我可以告訴你這點。」
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