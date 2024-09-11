MLB／戰績不振+高層甩鍋 白襪球星羅伯特仍表忠誠

在白襪隊戰績一路下探敗場紀錄，甚至連球隊高層都出現消極發言時，白襪明星外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）仍然跳出來為球隊喊話：「我的心願就是待在白襪隊。」

周一白襪總管蓋茲（Chris Getz）受訪時直言不諱道：「怎麼輸都不太意外了。」引發網友批評，在全隊士氣盪到谷底時，羅伯特仍在受訪時表態對母球團與棒球的熱忱，「我的願望就是待在這，就算我做不到，棒球仍是我的一生志業。」

白襪高層蓋茲在受訪時直言，自己已經輸到麻木了。 美聯社

今年27歲的羅伯特曾在2020年獲得美聯銀棒獎，2023年也打出生涯年，整季敲出144支安打，包含38轟，打擊率2成64，入選了該年的明星賽。不過今年他的成績也跟低迷的白襪一樣走下坡，目前打擊三圍僅0.220/.271/.390，附帶14轟。

根據報導，羅伯特在未來3年的合約中僅能取得5500萬美元（約17.6億新台幣）的薪水，目前也或許有球隊希望能在交易市場中延攬羅伯特。不過羅伯特則對於交易一事不感興趣，他說：「無論如何，我連想都沒想過。」