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MLB／天使「薪水小偷」本季第3次進傷兵 火球男喬伊斯也受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊三壘手瑞登。 路透
天使隊三壘手瑞登。 路透

天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）今天因左腹斜肌拉傷，進入10天傷病名單，他本季總共只打57場比賽。

瑞登因背部不適缺席本周賽事，如今確定本季第3次進入傷兵名單，他本季只出賽57場，還沒開轟過，打擊率0.218，整體攻擊指數（OPS）0.574，表現相當悽慘。

瑞登2019年季後離開國民隊，以7年2.45億美元鉅約轉戰天使，不過他傷勢頻傳，2021年至2023年合計只出賽148場，被球迷封為「薪水小偷」。

天使本季戰績60勝84敗，已接近正式無緣季後賽，當被問到瑞登的傷勢，天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，「只能等待接著會發生什麼事，我不會說這是今年的終點。」

除此之外天使還有項壞消息，日前飆出105.5英里（約169.8公里）火球的喬伊斯（Ben Joyce）右肩發炎，被放進15天傷兵名單。他今年主投34.2局送出33K，防禦率僅2.08，每局被上壘率1.15。

天使

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