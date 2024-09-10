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MLB／洋基反悔了！ 「火星人」多明奎茲回歸首戰敲安附帶盜壘

聯合新聞網／ 綜合報導
多明奎茲在今天敲出回歸大聯盟的首安，同時也有盜壘演出。 路透
多明奎茲在今天敲出回歸大聯盟的首安，同時也有盜壘演出。 路透

由於洋基隊陣中三壘手勒梅修（DJ LeMahieu）右臀發炎，洋基在今日與皇家隊賽前，將「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）從3A叫回大聯盟，安排在第6棒，鎮守中外野，而他在打擊上也馬上有所表現。

多明奎茲4局下1出局擊出左外野方向的一壘安打，這是他本季首安。且同個半局他也上演了盜三壘成功，同時靠著皇家捕手傳三壘的暴傳回到本壘得分。多明奎茲在手肘復原後就在3A等待機會，8月19日曾回到大聯盟一天，但該場比賽4打數無安打吞3K，隨即被下放。

多明奎茲今天4打數就敲出1安打，洋基也以10：4擊敗皇家。平時負擔中外野防區的「法官」賈吉（Aaron Judge）因應多明奎茲的回歸，則移動到指定打擊。洋基教頭布恩（Aaron Boone）賽前表示：「多明奎茲會有很多上場時間，我認為他很享受在聚光燈下的表現，無論在哪裡都能適應。」

多明奎茲2023年首度升上大聯盟，生涯前7場出賽敲出4轟，成為大聯盟1901年後，年僅20歲球員的第1人，以及洋基隊史首位在生涯前7場出賽敲4轟的球員，因此得名「火星人」。但之後因傷動韌帶置換手術，直到2024年上半季才重回賽場。

大聯盟 洋基

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