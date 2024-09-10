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MLB／白襪戰績續探谷底 總管：我已經輸到麻木了

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪總管蓋茲受訪表示，他對於輸這麼多球已經不太意外了。 美聯社
白襪總管蓋茲受訪表示，他對於輸這麼多球已經不太意外了。 美聯社

今年賽季的白襪隊可說是輸到成為眾人關注的焦點，今天賽後累積112敗，持續往1962年大都會隊的120敗邁進，且各家媒體與球評皆認為非常有可能會突破這項難堪紀錄。日前白襪總管蓋茲（Chris Getz）甚至說：「我對於敗場的新紀錄已經不是很意外了。」

白襪總管在周一受訪時表示：「現在聽到別人一路說我們可能會105敗、110敗、120敗......我好像都不會太意外。」球隊現在籠罩在一片低氣壓中，陣中外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）日前受訪也說：「事已至此，現在我們做什麼都是徒勞無功，這並不是我們想要的處境。正如總教練說的，除非能贏得總冠軍，否則剩下的都不重要了。」

白襪外野手班寧坦迪也說重話，認為現在做甚麼都已徒勞無功。 路透
白襪外野手班寧坦迪也說重話，認為現在做甚麼都已徒勞無功。 路透

蓋茲對於本賽季的表現十分失望，他表示，他沒有想過事情會像現在這麼糟糕。這個球季是蓋茲接手白襪後的第1個完整球季，去年白襪有著61勝101敗戰績，交由蓋茲上任希望能有一番新氣象，沒想到不僅連2個賽季破百敗，這個賽季還可能輸到破紀錄。

網友們對於蓋茲的消極作為與言論也不買單，紛紛留言表示：「白襪完全就是輸球代名詞。」、「蓋茲就是個小丑，要他上來是讓球隊更有競爭力，沒想到他完全走反路。」、「難怪這支球隊這麼爛，蓋茲該去上上領導公關課，不曉得他到底在回答甚麼！」

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