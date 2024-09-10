MLB／海盜火球狀元進帳第10勝 狂飆151K刷新隊史菜鳥紀錄
海盜隊今天在主場開啟與馬林魚隊3連戰的第1場比賽，海盜推派陣中火球狀元史肯斯（Paul Skenes）先發，他主投6局狂飆9K僅失1分，賽後也寫下海盜隊史的新人三振紀錄。
史肯斯前3局都能夠有效化解危機，直到4局上才被桑契斯（Jesus Sanchez）與羅培茲（Otto Lopez）連續安打，才讓史肯斯失了今天唯一1分。至於海盜打線部分，則是靠者克魯茲（O'Neill Cruz）首局敲出陽春砲，2局下再靠著雷諾斯（Bryan Reynolds）2分打點安打增添保險分。
海盜在最後半局選擇讓「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）上場關門，雖然失掉1分但仍有驚無險的收下勝利，海盜終場以3：2擊敗馬林魚。
史肯斯本場飆出9次三振，大聯盟菜鳥年就收下10勝，賽後防禦率為2.10，本季累計151K。而他在首局就用三振解決打者諾比（Connor Norby），達陣本季的第143次三振，正式成為自海盜創隊1900年以來，隊史菜鳥三振數的紀錄保持人。
海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）賽後大讚子弟兵：「我認為三振數反映出他有多麼出色，這孩子有頂尖的求職，相信未來會繼續三振更多打者。」
儘管是菜鳥但已被視為海盜王牌的史肯斯，球團最重要任務就是要確保他的健康，將有投球局數控管。本季他在3A與大聯盟合計已投了147.1局，他坦承了解球隊的想法，但相信自己能夠承受這樣的局數。
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