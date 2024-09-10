MLB／MVP有「法官」攔路 皇家惠特仍展風度讚賈吉與大谷

皇家隊游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）今年打出MVP等級賽季，不過在競爭美聯MVP之路上卻有著「法官」賈吉（Aaron Judge）歷史級別的成績攔路。今天與洋基隊賽前受訪時，惠特也盛讚賈吉的表現。

洋基當家重砲賈吉本季繳出.321/.455/.695的打擊三圍，附帶51轟與125分打點，即便惠特繳出超全面的攻守表現，賈吉超高檔的打擊成績幾乎也已將美聯MVP納入囊中。賽前小惠特也盛讚：「賈吉是一位非常了不起的球員，我在全明星賽親眼見證他在場內外的精彩表現，他的穩定性令人驚嘆。」

惠特談到賈吉與大谷2位頂尖球星，都盛讚他們的實力。 美聯社

惠特本季打擊三圍也有著.336/.389/.603的水準，30轟外加28盜的成績十分亮眼，率領上季低迷皇家在本季打出76勝65敗，目前暫居美聯外卡第2。領導力十足與全面性的成績，若非賈吉繳出統御聯盟的打擊表現，惠特的表現完全足以列入MVP的考量中。

且惠特也有機會連2年寫下「30轟、30盜」紀錄，當被問及挑戰「50-50」的大谷翔平的表現，惠特則大讚：「在這項歷史悠久且人才濟濟的聯盟中，能夠寫下一項前無古人的紀錄是很特別的。」至於被問到自己有沒有機會也挑戰看看50-50，惠特則笑道：「說不定喔。」