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MLB／與山本由伸同場較勁引關注 今永昇太：感謝親愛的大谷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今永昇太即將對決山本由伸。 路透
今永昇太即將對決山本由伸。 路透

道奇隊與小熊隊今起展開系列賽，明天山本由伸的復出首戰剛好對上今永昇太，兩人與大谷翔平賽前在外野暢聊，而這場賽事能夠獲得全世界關注，今永受訪時笑說：「要感謝親愛的大谷。」

山本由伸明天傷癒歸隊，他表示，很久沒有在大聯盟登板，自己也很期待這場比賽，也理解球隊正在前往季後賽的路上，「希望在9月一場、一場比賽投好，將狀態調整好迎接10月的到來。」

山本由伸明天傷癒復出先發戰小熊。 美聯社
山本由伸明天傷癒復出先發戰小熊。 美聯社

由於山本由伸前一場在小聯盟的復健賽只投了2局，道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）也透露，山本明天的投球數限制在50到60球，山本則表示：「先搶好球是投球的計畫之一，我也希望能夠投出好比賽。」

今天賽前山本由伸、今永昇太與大谷翔平在外野聊天，今永透露，聊天內容很多元，「像是如何在漫長賽季中調整，也問了山本肩膀的狀況，我們都做好準備，期待明天有場精彩的投手較勁。」

而明天今永昇太更要與大谷翔平正面對決，今永表示，自己與山本由伸、大谷翔平的同場出賽，「我相信不只日本人，全世界球迷都會關注這場比賽，要感謝親愛的大谷。」大谷翔平正在挑戰史無前例的「50轟50盜」。

今永昇太 大谷翔平 山本由伸

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