MLB／山本由伸復出強碰今永昇太 相隔12年上演日本新人對決

道奇隊日籍投手山本由伸將在明天重返大聯盟先發，而對手小熊也預計推派今永昇太主投，這將是大聯盟相隔12年後再度上演日籍新人先發對決。

教練團考量山本剛傷癒歸隊，所以此次先發預計最多丟60球，山本也表示自己很久沒在大聯盟投球了，感到十分期待，想要好好投球。而這場比賽將是自2012年當時效力遊騎兵隊的達比修有先發強碰水手隊日本強投岩隈久志後，再度上演首年旅美的日本投手對決戲碼。

上一次日籍新人對決是2012年的達比修有與岩隈久志，該場比賽達比修7局失1分，力壓岩隈5.1局2兩分的表現。 美聯社

道奇從今天起在主場與小熊展開3連戰，今天賽前三名日籍選手：山本由伸、大谷翔平與今永昇太也稍作寒暄，吹起了一股日本風，山本受訪時表示：「4月後就沒有再隊戰過小熊了，我會以首次對戰的心情去面對，轉注於自己的投球。」

山本由伸復健進度良好，將在明天重返大聯盟，而首戰就將與今永昇太上演日本對決。 路透

山本由伸今年6月中旬發生右肩旋轉肌袖拉傷的傷勢，經過2個多月的復健後，他在8月底開始丟小聯盟復健賽，終於在9月中重返大聯盟。山本由伸本季出賽14場，繳出6勝2敗，防禦率2.92，主投74局送出84次三振，每局被上壘率（WHIP）為1.07的成績。至於今永昇太則投出大驚奇，拿下12勝3敗、防禦率2.99，153.1局送出155K，目前是國聯新人王熱門人選之一。

儘管成績不如今永，山本也為自己喊話：「不清楚明天能投多少球，但我已經做好比賽的準備，9月的每一場比賽都要好好丟球，希望能將好的狀態帶到10月。」