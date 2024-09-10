快訊

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

美選辯論明登場！賀錦麗、川普「首度交戰」 看三大看點、最新民調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「水原一平也會贏的賭局」紐媒看好大谷翔平MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊大谷翔平正在邁向「50轟、50盜」賽季，很有可能再次拿下MVP。 美聯社
道奇隊大谷翔平正在邁向「50轟、50盜」賽季，很有可能再次拿下MVP。 美聯社

道奇隊大谷翔平正在邁向「50轟、50盜」賽季，大都會林多（Francisco Lindor）也有著攻守兩端的亮眼成績，國聯MVP爭論至今不休，而紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）站在大谷這一方，「這是水原一平也能贏的賭局。」

針對近期的國聯MVP熱議，海曼今天撰文透露自己認為大谷翔平更優的立場，文中直言：「這個賭局明顯又容易，就連那個賭徒水原一平也會贏，他的前夥伴大谷翔平很有機會拿下國聯MVP。」

海曼指出，大谷翔平正在挑戰的是歷史級紀錄，過去從未有人達成單季50轟、50盜，就連「45轟、45盜」目前也只有大谷一人獨佔，他也很有機會成為第一位拿下MVP的全職指定打擊。

而過去所說的「東岸關注」在棒球上看不太出來，海曼認為反而更像是「西岸關注」，在大都會隊加入後，共有6名道奇隊球員獲得MVP，西岸球隊共33人獲選，這段期間國聯63位MVP中，沒有任何一人是大都會球員。

大都會林多默默打出MVP呼聲。 路透
大都會林多默默打出MVP呼聲。 路透

「我們就像灰姑娘的醜繼姊。」大都會隊尼莫（Brandon Nimmo）知道這項這項票選劣勢後表示：「你在這裡必須有非常特殊的表現，才有機會被認可。」

林多自己則是近期才知道沒有大都會隊球員拿過國聯MVP，但他的焦點仍放在幫助球隊挺進季後賽，林多目前累積30轟、26次盜壘，有機會成為史上第2位曾兩度繳出「30、30」賽季的游擊手。

大谷翔平 大都會 林多

延伸閱讀

MLB／大谷翔平「怪力轟」創道奇紀錄 有望挑戰史丹頓、賈吉

MLB／大谷翔平450呎暴力轟擊中1955年冠軍錦旗 46轟平單季最佳

MLB／日本粉絲接到大谷翔平45轟球 嗨喊：感覺像做夢

MLB／45轟出爐！大谷翔平生涯第二度單季百打點但道奇輸球

相關新聞

MLB／「水原一平也會贏的賭局」紐媒看好大谷翔平MVP

道奇隊大谷翔平正在邁向「50轟、50盜」賽季，大都會隊林多（Francisco Lindor）也有著攻守兩端的亮眼成績，...

MLB／與山本由伸同場較勁引關注 今永昇太：感謝親愛的大谷

道奇隊與小熊隊今起展開系列賽，明天山本由伸的復出首戰剛好對上今永昇太，兩人與大谷翔平賽前在外野暢聊，而這場賽事能夠獲得全...

MLB／山本由伸復出強碰今永昇太 相隔12年上演日本新人對決

道奇隊日籍投手山本由伸將在明天重返大聯盟先發，而對手小熊也預計推派今永昇太主投，這將是大聯盟相隔12年後再度上演日籍新人先發對決。 教練團考量山本剛傷癒歸隊，所以此次先發預計最多丟60球，山本也

MLB／ 首年執教巨人戰績欠佳 教頭梅爾文：我最難熬的一年

3屆最佳總教練得主，執教大聯盟多隊超過20年的資深教頭梅爾文（Bob Melvin）自去年10月起接掌巨人隊兵符，但本季戰績欠佳，在受訪時自評這是他最難熬的一個賽季。 「巨人隊是灣區的代表，但我

MLB／大谷翔平「怪力轟」創道奇紀錄 有望挑戰史丹頓、賈吉

道奇二刀流巨星大谷翔平今面對守護者轟出平生涯單季紀錄的第46轟，加上46次盜壘成功，持續朝「50轟50盜」空前紀錄邁進。 大谷翔平這一發直衝右外野看台的陽春砲，擊球初速高達116.7英哩（約18

MLB／未來GM在這？小球迷2包軟糖交易J-Rod簽名球棒得手

球迷想要索取球員簽名花招百出，今天紅雀隊布希棒球場（Busch Stadium）場邊，一位身著水手T恤的小球迷相當有生意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。