MLB／「水原一平也會贏的賭局」紐媒看好大谷翔平MVP

道奇隊大谷翔平正在邁向「50轟、50盜」賽季，大都會隊林多（Francisco Lindor）也有著攻守兩端的亮眼成績，國聯MVP爭論至今不休，而紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）站在大谷這一方，「這是水原一平也能贏的賭局。」

針對近期的國聯MVP熱議，海曼今天撰文透露自己認為大谷翔平更優的立場，文中直言：「這個賭局明顯又容易，就連那個賭徒水原一平也會贏，他的前夥伴大谷翔平很有機會拿下國聯MVP。」

海曼指出，大谷翔平正在挑戰的是歷史級紀錄，過去從未有人達成單季50轟、50盜，就連「45轟、45盜」目前也只有大谷一人獨佔，他也很有機會成為第一位拿下MVP的全職指定打擊。

而過去所說的「東岸關注」在棒球上看不太出來，海曼認為反而更像是「西岸關注」，在大都會隊加入後，共有6名道奇隊球員獲得MVP，西岸球隊共33人獲選，這段期間國聯63位MVP中，沒有任何一人是大都會球員。

大都會林多默默打出MVP呼聲。 路透

「我們就像灰姑娘的醜繼姊。」大都會隊尼莫（Brandon Nimmo）知道這項這項票選劣勢後表示：「你在這裡必須有非常特殊的表現，才有機會被認可。」

林多自己則是近期才知道沒有大都會隊球員拿過國聯MVP，但他的焦點仍放在幫助球隊挺進季後賽，林多目前累積30轟、26次盜壘，有機會成為史上第2位曾兩度繳出「30、30」賽季的游擊手。