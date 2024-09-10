MLB／ 首年執教巨人戰績欠佳 教頭梅爾文：我最難熬的一年

3屆最佳總教練得主，執教大聯盟多隊超過20年的資深教頭梅爾文（Bob Melvin）自去年10月起接掌巨人隊兵符，但本季戰績欠佳，在受訪時自評這是他最難熬的一個賽季。

「巨人隊是灣區的代表，但我夢想中能夠在這裡達成的目標目前都不太順利。」梅爾文直言，他認為去年在教士隊已經過得不太順遂，因為教士在前年打出了不錯的成績，但如今到了巨人隊這支指標性球隊，挫折感已不是來自團隊，而是來自個人問題。

巨人本季戰績為71勝73敗，排名國聯西區第4，僅優於落磯隊，落後龍頭的道奇多達15.5場勝差。 路透

巨人管理層對梅爾文寄予厚望，與他簽約至2026賽季結束，且全隊發放了接近2.5億美元（約80.3億新台幣）的薪資，但如今巨人距離國聯外卡名額還有7.5場的勝差，目前在國聯西區戰績也僅優於落磯隊，這將是梅爾文繼去年的教士後，第2度執教高薪球隊卻戰績不佳的經驗。

在教士隊的經驗對梅爾文來說如鯁在喉，但他也承認因為自己與加州的聯繫，使得他更為難受，「從這些方面來說，確實是很煎熬的一年，但一切還沒結束，隊上還有年輕的小將以及明年的展望需要繼續努力。」梅爾文表示，雖然難熬，但仍然會繼續帶領球隊走完本賽季的最後18場賽事。